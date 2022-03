Tarifas da luz sobem 3% no mercado regulado a partir de abril

Em comunicado, a ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos refere que o aumento agora anunciado abrange os consumidores no mercado regulado, que em janeiro eram 927 mil clientes (cerca de 6% do consumo total).

O regulador diz que "esta atualização ocorre num momento em que os mercados de energia são particularmente afetados pelo conflito que decorre entre a Ucrânia e a Rússia, alterando os pressupostos que estavam na base dos preços em vigor no mercado regulado".

"Até à data, a atualização trimestral da tarifa de energia no setor elétrico já determinou uma redução de 5 EUR/MWh [Megawatt-hora], em abril de 2020, e dois aumentos de 5 EUR/MWh, em julho e outubro de 2021", refere a ERSE.

Numa fatura média mensal, a partir de abril, um casal sem filhos com uma potência 3,45 kVA (kilovoltampere) e um consumo 1900 kWh/ano pagará 38,35 euros, enquanto um casal com dois filhos, uma potência de 6,9 kVA e consumo 5000 kWh/ano pagará 95,19 euros.



Estes valores representam um aumento de 1,05 euros no primeiro caso e de 2,86 euros no segundo, face a uma fatura de março.



O regulador explica que a tarifa de energia reflete o custo de aquisição de energia do Comercializador de Último Recurso (CUR) nos mercados grossistas, sendo uma das componentes do preço final pago pelos consumidores no mercado regulado.



A ERSE monitoriza, em base trimestral, a adequação da tarifa de energia do mercado regulado, face aos custos de aquisição do CUR e, nos termos do Regulamento Tarifário, "sempre que se verificar um desvio significativo relativamente ao custo de aquisição inicialmente previsto pela ERSE, deve realizar-se uma atualização da tarifa de energia".



"Até à data, a atualização trimestral da tarifa de energia no setor elétrico já determinou uma redução de 5 EUR/MWh (Megawatt-hora), em abril de 2020, e dois aumentos de 5 EUR/MWh, em julho e outubro de 2021", refere a ERSE.



Para o ano de 2022, refere, a previsão do custo de aquisição do CUR considerada para a fixação da tarifa de energia aprovada pela ERSE, em 15 de dezembro de 2021, foi de 105,05 euros/MWh. "Contudo, face à subida continuada dos preços da energia elétrica no MIBEL, a estimativa atualizada para o ano de 2022 aponta para um custo de aquisição do CUR de 180,12 euros/MWh, o que corresponde a um desvio de 91,00 euros/MWh face ao valor refletido nas tarifas em vigor".



Os mercados grossistas de eletricidade e de gás natural já atravessavam uma crise energética, com valores historicamente elevados, tendo a escalada de preços disparado com a guerra na Ucrânia, alcançando valores dez vezes superiores aos que se registavam no início de 2021.



O preço médio da eletricidade no mercado grossista ibérico superou, pela primeira vez na história, os 500 euros por megawatt-hora este mês.