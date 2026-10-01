Tarifas de gás natural no mercado regulado sobem 6,4% a partir de hoje

De acordo com as simulações do regulador, um casal sem filhos, no primeiro escalão de consumo, passa a pagar uma fatura média mensal de 17,38 euros, mais 0,91 euros face a setembro.

Já um casal com dois filhos, no segundo escalão de consumo, terá uma fatura média mensal de 32,53 euros, o que representa um aumento de 1,62 euros.

As novas tarifas abrangem cerca de 431 mil clientes que permanecem no mercado regulado e vigoram durante o ano gás 2026-2027, entre 01 de outubro de 2026 e 30 de setembro de 2027.

No mercado livre, os preços cobrados aos consumidores variam entre comercializadores e dependem da oferta contratada por cada cliente. A ERSE estima que cerca de 1,14 milhões de consumidores estejam no mercado liberalizado no ano gás 2026-2027.

Os consumidores com tarifa social, tanto no mercado regulado como no mercado livre, beneficiam de um desconto de 31,2%.

A atualização das tarifas ocorre num contexto de aumento dos custos de aquisição de gás natural e de forte incerteza nos mercados energéticos internacionais devido à escalada do conflito no Médio Oriente.