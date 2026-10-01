Tarifas de gás natural no mercado regulado sobem 6,4% a partir de hoje
Os preços do gás natural no mercado regulado aumentam em média 6,4% a partir de hoje, segundo as tarifas aprovadas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).
De acordo com as simulações do regulador, um casal sem filhos, no primeiro escalão de consumo, passa a pagar uma fatura média mensal de 17,38 euros, mais 0,91 euros face a setembro.
Já um casal com dois filhos, no segundo escalão de consumo, terá uma fatura média mensal de 32,53 euros, o que representa um aumento de 1,62 euros.
As novas tarifas abrangem cerca de 431 mil clientes que permanecem no mercado regulado e vigoram durante o ano gás 2026-2027, entre 01 de outubro de 2026 e 30 de setembro de 2027.
No mercado livre, os preços cobrados aos consumidores variam entre comercializadores e dependem da oferta contratada por cada cliente. A ERSE estima que cerca de 1,14 milhões de consumidores estejam no mercado liberalizado no ano gás 2026-2027.
Os consumidores com tarifa social, tanto no mercado regulado como no mercado livre, beneficiam de um desconto de 31,2%.
A atualização das tarifas ocorre num contexto de aumento dos custos de aquisição de gás natural e de forte incerteza nos mercados energéticos internacionais devido à escalada do conflito no Médio Oriente.