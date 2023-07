Tarifas de táxi vão ser alteradas e actualizadas

Permite tarifas especiais em aeroportos e terminais de cruzeiro, bem como em datas festivas e feriados.



Podem mesmo ser introduzidas tarifas sazonais e o preço pode ser diferente de município para município.



O sistema tarifário não era atualizado há mais de dez anos.



A nova legislação abre a possibilidade de plataformas eletrónicas para uso do táxi, com previsão de preços para as viagens mas, ao contrário do chamado TVDE, o pagamento continuará a ser efetuado ao motorista.