Tarifas de Trump. EUA são o quarto maior destino dos produtos portugueses

Exportaram para os Estados unidos mais de 4200 empresas nacionais, quase um quarto do total.



No topo de produtos exportados estão os químicos, onde se incluem os medicamentos e os combustíveis.



Estes dois setores representam 45% do total do valor das exportações para os Estados Unidos.



E, para já, medicamentos e produtos energéticos estão isentos das taxas de Donald Trump.



As associações empresariais estão preocupadas e apelam a um esforço negocial de retoma das relações com os Estados Unidos.