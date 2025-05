As primeiras tarifas norte-americanas impostas aos países da União Europeia, incluindo Portugal, levaram a uma diminuição significativa nas exportações portuguesas de aço e alumínio para os Estados Unidos. Em compensação, dispararam as exportações destes produtos para o Canadá, Dinamarca e Bélgica.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, citados pelo Jornal de Negócios, em março foram exportados por Portugal para os EUA 11,9 milhões de euros em aço, ferro e alumínio. No mesmo período do ano passado tinham sido 21,8 milhões de euros, uma queda de 45,3%.



São dados no primeiro mês de vigência das tarifas.