Tarifas de Trump obrigam Europa e Portugal a contração económica

Foto: Nuno Patrício - RTP

As previsões da OCDE mostram que o futuro da economia deve ser encarado com um pessimismo moderado, refere o professor universitário, Manuel Caldeira Cabral.

O antigo ministro da Economia sublinha que as previsões já refletem as medidas económicas defendidas por Donald Trump.



Caldeira Cabral recorda que o efeito dessas medidas e das ameaças norte-americanas vão sentir-se na Europa e em Portugal.



É já amanhã que entram em vigor as tarifas norte-americanas ao aço e ao alumínio importados da União Europeia.



Um sinal, defende o antigo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, de que a intenção de Trump é para levar a sério.