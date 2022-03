Tarifas do gás natural para famílias no mercado regulado sobem 3% em abril

Em comunicado, a ERSE informa que "a aplicação da nova tarifa de energia produz efeitos a partir de 01 de abril de 2022 e abrange os consumidores no mercado regulado, que corresponde a cerca de 2,2% do consumo total e 230 mil clientes".

Para a maioria dos clientes domésticos do mercado regulado, a atualização decorrente da escalada de preços nos mercados grossistas representa um aumento de aproximadamente 3% na fatura média mensal de gás natural.

Segundo estimativa do regulador do setor, este aumento de preços no mercado regulado representa um acréscimo de 33 cêntimos numa fatura média mensal de um casal sem filhos (1.º escalão de consumo, consumo 1610 kWh/ano) e de 70 cêntimos na de um casal com dois filhos (2.º escalão de consumo, consumo 3407 kWh/ano).



No comunicado, a ERSE explica que "esta atualização ocorre num momento em que os mercados de energia são particularmente afetados pelo conflito que decorre entre a Ucrânia e a Rússia, alterando os pressupostos que estavam na base dos preços em vigor no mercado regulado".



Os mercados grossistas de eletricidade e de gás natural já atravessavam uma crise energética, com valores historicamente elevados, tendo a escalada de preços disparado com a guerra na Ucrânia, alcançando valores dez vezes superiores aos que se registavam no início de 2021.



Também a Galp, fornecedor de eletricidade e gás natural no mercado livre, vai subir as tarifas aos clientes domésticos a partir de 15 de abril, com aumentos mensais de até três euros no gás natural, e entre um e dois euros na eletricidade, confirmou à fonte oficial na segunda-feira.



Na nota enviada aos clientes, a que a Lusa teve acesso, a Galp destaca que "os novos preços, que constam da tabela de preços abaixo, refletem o aumento do custo de aquisição de energia em linha com a evolução do preço no mercado internacional", indicando os novos valores, mas sem referir a variação em causa.



Contactada pela Lusa, fonte oficial da Galp adiantou que "para os principais escalões de gás natural os aumentos mensais variam entre os 1,6 e os 3 euros, e para as principais potências contratadas no caso da eletricidade entre um a dois euros".