Tarifas dos EUA afetam 80% dos exportadores brasileiros de calçado

A percentagem de empresas afetadas pela sanção foi determinada numa sondagem que a Associação Brasileira da Indústria do Calçado (Abicalçados) realizou entre os seus associados.

"Entre os impactos já relatados estão atrasos ou paralisação nas negociações, redução do faturamento e cancelamento de encomendas, algumas até mesmo de calçados já produzidos ou em produção", afirmou o presidente da Abicalçados, Haroldo Ferreira, citado no comunicado da associação.

A entidade patronal garante que um dos maiores efeitos será a perda de cerca de 20.000 empregos, entre diretos (8.000) e indiretos (12.000), esperada para os próximos meses.

"Calculamos para os próximos meses uma queda de 9% nas exportações", afirmou Ferreira.

De acordo com os dados da entidade patronal, os Estados Unidos são o principal destino das exportações brasileiras de calçado, com cerca de 20% das vendas.

Só no primeiro semestre deste ano, o Brasil exportou 5,8 milhões de pares de sapatos para os Estados Unidos, um número 13,5% superior ao do mesmo período do ano passado.