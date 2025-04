Tarifas dos EUA. UE garante que não está de braços cruzados

Ursula von der Leyen insiste que a União Europeia continua a querer negociar um acordo com os EUA.





No entanto, a presidente da Comissão Europeia avisa que a UE também prepara contramedidas caso falhe um acordo.Nas redes sociais, António Costa, o presidente do Conselho Europeu, acredita que este é o momento certo para a União Europeia fechar mais acordos de comércio livre com novos parceiros por todo o mundo.





A palavra de ordem é, defende António Costa, reforçar e expandir a rede comercial da União Europeia. Por exemplo, ratificar os acordos com o Mercosul, o México e avançar de forma decisiva nas negociações com a Índia.