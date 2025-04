Tarifas. Estratégia vai ter custos, mas o resultado será positivo, afirma Donald Trump

Trump diz também que está satisfeito com a forma como os Estados Unidos estão a funcionar. E considera mesmo que ontem, foi um grande dia para os mercados.

Um dia em que Donald Trump decidiu suspender por 90 dias as tarifas já anunciadas, com a gigante mercantil China a ficar de fora desta suspensão e a ter que lidar com um novo agravamento das taxas para 125 por cento, em produtos exportados para os Estados Unidos.





Entretanto o presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje numa reunião de gabinete, aberta à imprensa, que adoraria fechar um acordo com a China para encerrar a crescente guerra comercial.





Nessa reunião o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, referiu que, à medida que os acordos com os países forem fechados, isso trará mais certeza sobre a política comercial.