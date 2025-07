Tarifas: Francisco Assis vê “capitulação” da Europa

Em declarações à Antena1, Assis considera que Ursula von der Leyen “capitulou” perante o “” de Donald Trump e estabeleceu um acordo que "põe em causa" uma aliança transatlântica que tem sido crucial ao longo do último século.Francisco Assis critica também os dirigentes europeus que estão a aceitar o novo acordo sobre direitos aduaneiros entre UE e EUA como um “mal menor” e, tendo em conta reações críticas de países como França, diz-se convencido de que este ainda não é um assunto fechado.O acordo comercial anunciado no domingo em Turnberry, na Escócia, pelo chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prevê a taxa de 15% sobre produtos europeus.O acordo prevê também o compromisso europeu sobre a compra de energia norte-americana no valor de 750 mil milhões de dólares e o investimento de 600 mil milhões adicionais, além de aumentar as aquisições de material militar.