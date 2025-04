Tarifas: Governo espanhol em negociações com EUA

O ministro da Economia de Espanha está em Washington, para negociar as tarifas alfandegárias impostas pela Administração Trump. Carlos Cuerpo esteve reunido com o Secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, a quem transmitiu grande preocupação por causa das consequêcias desta guerra comercial.

Esteve também reunido com o presidente do Banco Mundial e com representantes de outras instituições financeiras sediadas na capital americana.



Estes encontros acontecem depois do mal estar criado com a aproximação de Pedro Sánchez a Pequim, após a visita oficial à China do presidente do governo espanhol.



O ministro espanhol da Economia acredita que há uma porta aberta à negociação entre a administração Trump e a União Europeia E que o acordo a alcançar pode ser equilibrado e benéfico para ambas partes.