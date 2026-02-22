Tarifas. Lula pede a Trump que trate todos os países de forma igual

O Brasil não quer uma "nova Guerra Fria", disse Luiz Inácio Lula da Silva no domingo, instando a Adminsitração Trump a tratar todos os países de forma igual, antes de uma viagem para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos.

"Quero dizer ao presidente dos EUA, Donald Trump, que não queremos uma nova Guerra Fria", sublinhou Luiz Inácio Lula da Silva, em Nova Deli, onde está em visita oficial. "Não queremos qualquer interferência em nenhum outro país; queremos que todos os países sejam tratados de forma igual".

O presidente do Brasil admitiu esperar poder encontrar-se com o homólogo norte-americano em Washington na primeira semana de março, tendo em agenda comércio, imigração, investimentos e parcerias entre universidades.



O líder brasileiro tem divergido de Trump em diversas questões, desde as tarifas impostas pelo presidente republicano até a guerra de Israel em Gaza, a deposição do presidente venezuelano Maduro pelos EUA e a Junta de Paz de Trump.



Lula recusou-se a comentar a decisão do Supremo Tribunal dos EUA na sexta-feira, que derrubou muitas das tarifas de Trump sobre produtos globais que entram nos EUA, tarifas que Trump afirmou que seriam substituídas por taxas de 15 por cento sob uma lei diferente.



Ainda assim, Lula acredita "que as relações entre os EUA e o Brasil estarão numa situação melhor".

