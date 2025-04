Tarifas. Nobel da Economia avança que Portugal está ligeiramente mais exposto do que a média europeia

O Prémio Nobel da Economia foi o orador convidado pelo Banco de Portugal. O economista veio a Portugal pela primeira vez em 1976, logo após a revolução, inserido num grupo de estudantes do MIT - Massachusetts Institute of Technology a convite do Banco de Portugal.Krugman recordou um país muito pobre, sem infraestruturas com a economia assente em baixos salários e retrógrado e apontou que então, perante a complexidade do processo revolucionário, não havia a garantia de que Portugal acabaria por se tornar numa democracia.Paul Krugman assume que Portugal é um caso de sucesso, mas está preocupado com o envelhecimento da população e a saída dos mais jovens para outros destinos.