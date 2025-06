Tarifas nos medicamentos nos EUA provocariam "revolução" interna

Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, Guy Villax, o presidente do HCP, lembra que os EUA não produzem nem 5 por cento dos genéricos que consomem e aumentar o seu preço seria muito impopular.

Ainda assim, considera que as empresas portuguesas que exportam para os Estados Unidos podem ser afetadas, ou seja, têm alguma "", mas não há muito que possa fazer a título preventivo.Revela que, ainda assim, as exportações para os EUA têm tido "", na ordem dos, em parte pela indústria nacional e noutra parte devido a reexportação das multinacionais.Relativamente à atracão de investimento na área da saúde, espera que asNesta entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, Guy Villax responsabiliza o baixo preço dos medicamentos genéricos pela escassez e rotura nas farmácias e adianta que enquanto as margens aos produtores não aumentarem a situação vai continuar a verificar-se.