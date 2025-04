Tarifas. O "muro" de Trump para esmagar economia mundial

Para os produtos da União Europeia vão ser aplicadas taxa de 20 por cento. Entraram já em vigor as taxas de 25 por cento para os automóveis estrangeiros.





O muro protetor de Trump à economia dos Estados Unidos que ameaça o mundo foi anunciado no Jardim das Rosas da Casa Branca.







Os efeitos são visíveis esta quinta-feira. O preço do barril de petróleo está em queda e as bolsas asiáticas também. Por exemplo, no Japão o índice Nasdaq e o Nikkei fecharam a cair mais de três por cento, registando mínimos históricos nos últimos oito meses.