Tarifas são retrocesso para evolução económica internacional, diz CCP

As tarifas impostas pela administração norte-americana são "um retrocesso em termos da evolução da economia internacional" e que terão impactos negativos a "médio e longo prazo" para a Europa, disse João Vieira Lopes, no final da reunião de Concertação Social de hoje, a última antes das eleições legislativas antecipadas, marcadas para 18 de maio.

Donald Trump anunciou na quarta-feira novas tarifas norte-americanas de 20% a produtos importados da União Europeia e que acrescem às de 25% sobre os setores automóvel, aço e alumínio.

As tarifas "vão afetar naturalmente alguns setores" em Portugal, dado que "os EUA são o quarto país para onde Portugal exporta mais", sublinhou, indicando ainda que terão impacto noutros países europeus para os quais "Portugal também exporta bastante", como é o caso de Alemanha, França ou Itália.

Questionado pelos jornalistas sobre um eventual risco de recessão mundial, o presidente da CCP admite que "é difícil de prever", mas acredita que "vai haver um crescimento [económico] menor" que afetará não só "a Europa e os países europeus", como "muito provavelmente muitos dos países mais pobres do mundo".

O Ministério da Economia vai reunir-se na próxima semana com 16 associações empresariais de diversos setores para avaliar "o impacto e as medidas de mitigação" das tarifas anunciadas pelo Presidente dos EUA, anunciou hoje o executivo.

As novas tarifas de Trump são uma tentativa de fazer crescer a indústria dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que pune os países por aquilo que disse serem anos de práticas comerciais desleais.

As novas tarifas foram impostas pelos Estados Unidos sobre todas as importações, com sobretaxas para os países considerados particularmente hostis ao comércio.