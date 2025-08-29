Tarifas. Tribunal de recurso dos EUA aponta ilegalidades a Trump mas mantém aumentos

Mantendo em grande parte uma decisão de maio de um tribunal federal de Nova Iorque especializado em comércio, de que o governo recorreu, o Tribunal de Recurso dos Estados Unidos para o Circuito Federal decidiu hoje que Trump não tinha poderes legais para declarar uma emergência nacional e impor taxas de importação a quase todos os países do mundo.

Contudo, o tribunal rejeitou parte da decisão recorrida, que anulava as tarifas imediatamente, dando tempo ao governo para apresentar recurso ao Supremo Tribunal.