Tarifas. Tribunal de recurso dos EUA aponta ilegalidades a Trump mas mantém aumentos
Um tribunal federal de recurso norte-americano decidiu hoje que o Presidente Donald Trump excedeu os seus poderes legais ao impor sobretaxas à generalidade das importações de países estrangeiros, mas manteve temporariamente em vigor as tarifas.
Mantendo em grande parte uma decisão de maio de um tribunal federal de Nova Iorque especializado em comércio, de que o governo recorreu, o Tribunal de Recurso dos Estados Unidos para o Circuito Federal decidiu hoje que Trump não tinha poderes legais para declarar uma emergência nacional e impor taxas de importação a quase todos os países do mundo.
Contudo, o tribunal rejeitou parte da decisão recorrida, que anulava as tarifas imediatamente, dando tempo ao governo para apresentar recurso ao Supremo Tribunal.