Tarifas. Trump nega estar a recuar e fala de estratégia de negociação

Trump respondeu a uma pergunta na Casa Branca sobre o termo `TACO trade`, usado em alguns círculos de Wall Street para descrever as oscilações nos mercados geradas pelos anúncios do Presidente sobre a imposição e suspensão de tarifas.

O termo significa "Trump acobarda-se sempre" ou, em inglês, "Trump Always Chickens Out".

"Porque impus à União Europeia uma tarifa de 50 %, eles ligaram e disseram: `Por favor, vamos reunir-nos agora mesmo`. E eu disse-lhes: `Tudo bem, dou-vos prazo até 9 de julho`", afirmou o Presidente republicano.

"Você chama a isso recuar. (...) Chama-se negociação", sustentou, dirigindo-se ao jornalista.

O termo `TACO trade` surgiu pela primeira vez numa coluna do jornal Financial Times no início de maio.

"O triste é que agora, quando chegar a um acordo com eles [a União Europeia] que seja muito mais razoável, vão dizer: "Oh, ele acobardou-se, acobardou-se". É incrível", criticou.

Trump também repreendeu o jornalista por fazer uma pergunta que considerou "desagradável".