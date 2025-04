Tarifas. Xi Jinping desafia Vietname a resistir com a China à "intimidação" dos EUA

Os dois países assinaram 45 acordos de cooperação bilateral, em setores tão variados como Inteligência Artificial, inspeção aduaneira, patrulhas marítimas comuns, quarentenas, caminhos de ferro e comércio de produtos agrícolas.







O Vietname é primeira etapa de uma ofensiva de charme pelo sudoeste asiático do gigante chinês. Seguir-se-ão a Malásia e o Cambodja. Xi foi claro no que pretende nesta ofensiva diplomática.

Modernização e transformação

Num artigo publicado no site de notícias do governo vietnamita, o Sr. Lam garantiu que o Vietname estava "sempre pronto para fazer parceria com a China" para tornar a cooperação entre os dois países "substancial, equilibrada e sustentável".







De acordo com o China Daily, os laços económicos e comerciais entre a China e o Vietname deverão alcançar "um novo patamar", impulsionados "pelas estruturas comerciais altamente complementares dos dois países, pelo esforço de modernização do Vietname e pela crescente influência da Parceria Económica Regional Abrangente" chinesa.

As relações comerciais bilaterais sino-vietnamitas progrediram nos últimos anos, depois do Vietname ter começado a apostar em programas ambientais, de I&D e de Inteligência Artificial e numa revolução industrial de quarta geração.







com agências

Xi Jinping foi acolhido em Hanoi com uma salva de 21 tiros de canhão, guarda de honra e crianças a agitar bandeirinhas no Palácio Presidencial. Reuniu-se ali com os líderes vietnamitas, incluindo o secretário-geral do Partido Comunista, To Lam."Os nossos dois países devem proteger firmemente o sistema de comércio multilateral, a estabilidade das cadeias industriais e de abastecimento globais e um ambiente internacional de abertura e cooperação", escreveu o presidente chinês num artigo publicado pelo jornal vietnamita Nhan Dan, citado pela Xinhua"Nenhum vencedor" pode emergir de tal conflito comercial, enfatizou, segundo a mesma agência.O périplo regional do presidente chinês visa nomeadamente a estudar formas de compensar as tarifas decididas pelo presidente norte-americano Donald Trump, contra a China, de 145 por cento.Há duas semanas, os Estados Unidos impuseram taxas de 46 por cento aos produtos da indústria transformadora vietnamita, cujo maior mercado são os Estados Unidos. Estes impostos aduaneiros, aplicados a inúmeros outros países, foram depois suspensos, mas a incerteza instalou-se."No meio do crescente protecionismo e dos desafios unilaterais,, como a indústria transformadora avançada, a energia verde, a logística inteligente, o comércio eletrónico e a integração da cadeia de abastecimento regional" referiu a mesma publicação, dirigida pelo Departamento de Propaganda do Partido Comunista Chinês."Os dois países estão a caminho de forjar laços económicos ainda mais profundos e dinâmicos nos próximos anos", afirmou Wan Zhe, professor especializado em desenvolvimento económico regional na Universidade Normal de Pequim, à mesma publicação.