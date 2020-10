Taxa abolida continua a levar em média 9 euros por mês a cada família

No Orçamento do Estado de 2017 ficou estipulado que o custo ficava a cargo das empresas de infraestruturas e não se podia refletir na fatura dos consumidores.



A situação mantém-se e no caso da Covilhã a taxa de ocupação do subsolo representa 40 por cento da fatura do gás.



O Jornal de Notícias fez as contas e revela que cada família paga em média cerca de 9 euros por mês por uma taxa que já não devia estar em vigor.