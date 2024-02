Taxa de 20,3% entre os jovens. Desemprego aumentou para 6,5% em 2023

, lê-se na síntese do INE “A taxa de desemprego foi de 6,5 por cento e a taxa de subutilização do trabalho foi de 11,7 por cento, tendo ambas aumentado em relação a 2022”, em 0,4 e 0,1 pontos percentuais, respetivamente.

A taxa anual de desemprego de 2023 foi a segunda mais baixa desde 2011.

Comportamento trimestral

A população empregada era de 4.980,5 mil pessoas, tendo recuado em 0,7 por cento relativamente ao trimestre anterior e aumentado em 1,6 face ao mesmo período de 2022.

“A proporção da população empregada em teletrabalho, isto é, que trabalhou a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação, foi de 17,8 por cento (886,6 mil pessoas), mais 1,2 pontos percentuais do que no terceiro trimestre de 2023”.



“A subutilização do trabalho abrangeu 636,8 mil pessoas, o que corresponde a um acréscimo de 2,6 por cento (15,9 mil) em relação ao trimestre anterior e de 0,4 por cento (2,3 mil) relativamente ao período homólogo. A taxa de subutilização do trabalho, estimada em 11,6 por cento, aumentou trimestralmente (0,3 pontos percentuais) e diminuiu em termos homólogos (0,2 pontos percentuais)”, escreve o INE., sinaliza a entidade.O INE observa, por último, que, no quadro da denominada Estratégia Portugal 2030, “em 2023 os dois indicadores sobre educação, calculados com informação do Inquérito ao Emprego, mais próximos da meta que lhes foi atribuída foram a proporção da população desempregada dos 25 aos 64 anos em educação ou formação nas últimas quatro semanas (17,9 por cento), que se encontrava a 2,1 pontos percentuais do objetivo mínimo de 20 por cento, e a proporção da população dos 20 aos 24 anos com, pelo menos, o ensino secundário (87,3 por cento) que se encontrava a 2,7 pontos percentuais do objetivo mínimo de 90 por cento.