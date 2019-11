Taxa de desemprego desce para 6,1% no terceiro trimestre de 2019

A taxa de desemprego foi de 6,1%, "atingindo o valor mais baixo da série iniciada em 2011", revela o Instituto Nacional de Estatística. O valor é inferior em 0,2 pontos percentuais ao do trimestre anterior e em 0,6 p.p. ao do trimestre homólogo de 2018.