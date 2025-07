Taxa de desemprego desce para 6,3% em maio

Segundo as Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego, em maio, "a taxa de desemprego situou-se em 6,3%, valor igual ao de abril de 2025, mas inferior ao de fevereiro de 2025 e ao de maio de 2024 (0,1 pontos percentuais em ambos)".

Já a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 10,5%, valor inferior ao do mês anterior (0,1 pontos), ao de três meses antes e ao do mesmo mês do ano anterior (0,4 pontos em ambos).