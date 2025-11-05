Taxa de desemprego diminui para 5,8% no terceiro trimestre

(em atualização)





Os dados são divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, que indica que, entre julho e setembro, o número de desempregados diminuiu 0,9 por cento em relação trimestre anterior e 2,4 relativamente ao mesmo período no ano passado.





De acordo com o relatório do INE, a população empregada aumentou 1,6 por cento neste período, relativamente aos meses anteriores, e 3,7 por cento face ao mesmo período em 2024. Já a taxa de desemprego foi estimada em 5,8 por cento, valor inferior em 0,1 pontos percentuais ao do trimestre anterior e em 0,3 ao do terceiro trimestre de 2024.





A taxa de desemprego dos jovens (pessoas entre os 16 e os 24 anos), estimada em 18,8 por cento, aumentou 0,7 pontos percentuais face aos três meses anteriores, mas recuou 0,9 pontos percentuais em termos homólogos.



Por sua vez, a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,9 por cento, representando uma redução de 0,2 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e de 0,5 pontos percentuais em termos homólogos.

