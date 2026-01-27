Taxa de desemprego em Espanha abaixo dos 10% pela primeira vez desde 2008

Espanha tem a maior taxa de desemprego da União Europeia e as estimativas mais recentes do Governo eram de que se situasse nos 10,3% no final de 2025.

Segundo os dados revelados hoje pelo INE, a taxa de desemprego em Espanha no último trimestre do ano passado (outubro a dezembro) caiu para 9,93%, menos 0,68 pontos percentuais do que no final de 2024 e menos 0,52 pontos do que nos três meses anteriores.

No final de 2025, havia 2,47 milhões de pessoas desempregadas em Espanha, menos 118.400 do que um ano antes.

Segundo os dados mais recentes do INE, a economia de Espanha cresceu 2,8% no terceiro trimestre do 2025 comparando com o mesmo período de 2024 e 0,6% em cadeia (relativamente aos três meses anteriores).

O Governo de Espanha e o Banco de Espanha melhoraram em setembro de 2025 as previsões de crescimento da economia do país no ano passado, para 2,7% e 2,6%, respetivamente.

O executivo espera ainda que a economia espanhola cresça 2,2% em 2026 e 2,1% em 2027 e 2028, com um impacto positivo no mercado de trabalho que deverá permitir baixar a taxa de desemprego no país até 8,7% em 2028.

Em 17 de novembro, a Comissão Europeia melhorou também as perspetivas para a economia espanhola em 2025 e 2026, com estimativas de aumento do PIB de 2,9% e 2,3%.

Quanto à taxa de desemprego, a comissão manteve a previsão de redução para 10,4% em 2025 e 9,8% em 2026, depois de se ter situado nos 11,4% no ano passado.

A Comissão Europeia previu no mesmo dia que o PIB da zona euro cresça 1,3% este ano.