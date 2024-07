Taxa de desemprego em Espanha cai para 11,27% no 2.º trimestre, um mínimo desde 2008

O INE adianta que em Espanha no final de junho, o número total de desempregados era de 2.755.300 pessoas e que o número de pessoas empregadas atingiu um novo máximo histórico, com 21.684.700 trabalhadores.

O desemprego em Espanha diminuiu em 222.600 pessoas no segundo trimestre, menos 7,5% que no trimestre anterior, enquanto o emprego aumentou em 434.700 postos de trabalho (+2%), precisou o INE.

O Ministério da Economia, Comércio e Empresa espanhol sublinhou que os dados relativos ao segundo trimestre "confirmam o comportamento histórico do emprego, com valores recorde para o emprego e também para a população ativa", que aumentou em 212.100 pessoas entre abril e junho, para 24,4 milhões, "o que mostra a confiança dos trabalhadores no dinamismo do mercado de trabalho".

A descida do desemprego no segundo trimestre deste ano é inferior às registadas no período homólogo de 2023 (-365.300 desempregados) e 2022 (-255.300), mas supera a verificada em 2021, quando caiu 110.100.

Entre abril e junho, a taxa de atividade subiu quase três décimas de ponto percentual para 58,9%, depois de o número de pessoas ativas ter aumentado em 212.100 em relação ao trimestre anterior (+0,9%).

No último ano, o desemprego diminuiu em 52.900 pessoas (-1,9%) e foram criados 426.300 novos postos de trabalho.