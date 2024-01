Taxa de desemprego em Espanha cai para 11,7%

Espanha terminou 2023 com a taxa de desemprego nos 11,7 por cento, menos 0,8 pontos percentuais do que no trimestre anterior, segundo os dados do Inquérito à População Ativa, divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística Espanhol. Em relação ao fim de 2022, diminuiu 1,1 pontos percentuais.

O ano de 2023 terminou, em Espanha, com um total de 21,2 milhões de pessoas empregadas, mais 783 mil. Representa um aumento da criação de emprego a 3,8 por cento, segundo o INE espanhol. Em números absolutos, há menos 193 mil pessoas desempregadas. . Representa um aumento da criação de emprego a 3,8 por cento, segundo o INE espanhol. Num contexto de abrandamento do Produto Interno Bruto, Espanha conseguiu criar mais empregos face a 2022.





Por outro lado, a taxa de desemprego não baixou mais porque também houve um aumento da população ativa de quase 600 mil pessoas.



Segundo os dados do relatório em relação à distribuição por género, foram contratadas mais mulheres (437,2 mil) do que homens (345,8 mil). Durante o período do verão perderam-se 19 mil empregos, valor inferior aos 82 mil de 2022.



No último trimestre do ano, o desemprego diminuiu nos setores da indústria (menos 29.900), agricultura (menos 21.300) e construção (menos 19.100). No caso dos serviços aumentou (mais 4.100), mas continua a ser o setor que mais empregou em 2023 (mais 629,2 mil empregados).



