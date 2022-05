Taxa de desemprego mantém-se nos 5,8% em abril face a março

De acordo com as estimativas mensais de emprego e desemprego do INE, em abril "a taxa de desemprego situou-se em 5,8%, valor igual ao do mês precedente e ao de três meses antes, mas inferior em 1,1 pontos percentuais ao de um ano antes".

Estas estatísticas reviram ainda em alta a taxa de desemprego de março, passando do valor provisório de 5,7% para 5,8%, "valor superior ao do mês anterior em 0,1 pontos percentuais e inferior ao de três meses antes em 0,1 pontos percentuais e ao de um ano antes em 0,9 pontos percentuais".