Taxa de desemprego na zona euro sobe ligeiramente para 6,4% em julho, Portugal abaixo

"Em julho de 2026, a taxa de desemprego ajustada de sazonalidade na zona euro foi de 6,4%, mantendo-se estável face a junho de 2026 e aumentando face aos 6,3% registados em julho de 2025", revelou o gabinete estatístico da União Europeia (UE), o Eurostat.

No conjunto dos 27 Estados-membros, a taxa de desemprego foi de 6,1% em julho de 2026, também estável face a junho de 2026 e acima dos 6,0% registados em julho de 2025, acrescentou o Eurostat.

Ao todo, em julho deste ano, o número de desempregados na zona euro ascendia a 11,264 milhões de pessoas, mais 175 mil do que um ano antes.

Na UE, havia 13,516 milhões de desempregados, mais 296 mil pessoas do que em julho de 2025.

Em Portugal, a taxa de desemprego situou-se em 5,7% em julho deste ano, abaixo dos 5,8% registados no mesmo mês de 2025.

Em termos homólogos, a taxa de desemprego portuguesa recuou, assim, 0,1 pontos percentuais, ao contrário da evolução registada na zona euro e na UE.

O número de desempregados em Portugal foi estimado em 320 mil pessoas em julho, menos cerca de quatro mil do que os 324 mil registados um ano antes.

No que toca ao desemprego jovem, a zona euro registou uma taxa de 14,9% em julho, abaixo dos 15,0% de junho, mas o número de jovens desempregados aumentou em 40 mil face a julho de 2025.

Na UE, a taxa de desemprego dos jovens ficou em 15,1%, abaixo dos 15,6% do mês anterior, enquanto o número de jovens desempregados aumentou em 29 mil em termos homólogos.

Os dados do Eurostat são ajustados de sazonalidade.