Taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,6% em novembro

Na comparação entre o trimestre de junho a agosto e o trimestre encerrado em novembro de 2021, a taxa de desemprego no país sul-americano caiu 1,5%.

Segundo o órgão responsável pelas estatísticas do Governo brasileiro, no final de novembro o Brasil tinha 12,4 milhões de desempregados, 2,1 milhões a menos do que em novembro de 2020 e 1,5 milhões a menos do que o número registado no final do trimestre encerrado em agosto.

A coordenadora da pesquisa sobre o mercado laboral do IGBE, Adriana Beringuy, destacou que esses dados demonstram a trajetória de recuperação do emprego que vem sendo observada nos últimos trimestres no Brasil.

"Esse resultado acompanha a trajetória de recuperação da ocupação que podemos ver nos últimos trimestres da série histórica da pesquisa", afirmou a especialista.

"Esse crescimento também já pode estar a refletir a sazonalidade dos meses do fim de ano, período em que as atividades relacionadas principalmente a comércio e serviços tendem a aumentar as contratações", acrescentou.

O indicador sobre o desemprego leva em consideração a recuperação progressiva da economia brasileira após o impacto que o país sofreu em 2020 devido à pandemia de covid-19.

Os dados de novembro indicam que a percentagem de pessoas ocupadas na população do país em idade adequada para trabalhar está em 55,1%, um aumento de 1,7 pontos percentuais face ao trimestre anterior.

Segundo dados oficiais, a população ocupada no Brasil também subiu 9,7% face ao trimestre encerrado em novembro de 2020, com 94,9 milhões de pessoas economicamente ativas a trabalhar.