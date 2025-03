Taxa de desemprego nos EUA sobe ligeiramente para 4,1% em fevereiro

No mês passado foram criados 151.000 empregos, mais do que os 125.000 (número revisto em baixa) de janeiro, mas menos do que os cerca de 170.000 previstos pelos analistas.

Há um ano, em fevereiro, os Estados Unidos tinham criado 222.000 empregos.

A taxa de desemprego em janeiro era de 4% e os dados de fevereiro agora divulgados surgem numa altura em que vários indicadores recentes são interpretados como sinais de que a economia norte-americana, que ainda estava a crescer no final de 2024, começou a vacilar desde que Donald Trump regressou à Casa Branca.

Em poucas semanas, Trump, apoiado pelo multimilionário Elon Musk, lançou-se numa campanha de subida das taxas para os produtos importados e de diminuição de postos de trabalho no aparelho federal.

Segundo o relatório hoje publicado, o número de pessoas que trabalham para o governo federal baixou, com menos 10.000 empregos em fevereiro.

De acordo com economistas citados pela AFP, os efeitos das políticas de Trump começam a aparecer gradualmente nos números do emprego e o impacto pode ser ainda maior no setor privado, entre as empresas que trabalham sob contrato com o Estado federal.