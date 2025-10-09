Taxa de desemprego será de 6,1% em 2025 e 6% em 2026

Este número representa uma queda face à taxa de desemprego de 6,4% registada em 2024.

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, salientou na conferência de imprensa de apresentação do documento, em Lisboa, que "a economia tem sido caracterizada por uma fortíssima criação de emprego", pelo que se espera uma taxa de desemprego em torno dos 6% este ano e no próximo.