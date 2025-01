Taxa de execução do Ferrovia 2020 foi de 65,3% em 2023

No final de 2023, estava, assim, executado 66% do total do investimento previsto, o que traduz um montante de 1.414,6 milhões de euros.

No total, decorridos nove anos desde o arranque do Plano Ferrovia2020, de 2015 a 2023, a taxa de execução do investimento é de 43%, segundo o relatório de monitorização da execução dos investimentos na ferrovia que tem como base a informação disponibilizada pela IP - Infraestruturas de Portugal, gestora da infraestrutura ferroviária.

A AMT adianta ainda em 2024 prevê-se que "ocorra um pico de investimento atribuível ao Plano Ferrovia 2020, que agora se estima que termine em 2027", e que a partir de 2025 "os investimentos no PNI 2030 [Plano Nacional de Investimento] cresçam significativamente, atingindo cerca de 1.500 milhões de euros em 2028 e anos seguintes".

"O valor de investimento já realizado desde 2015 até 2022 e o que se prevê realizar no período de 2023 a 2028 e anos seguintes, totaliza 6.202,5 milhões de euros, sendo que 35% desse valor corresponde ao Ferrovia 2020, 46% ao PNI 2030, 11% a `Outros investimentos` - [que inclui intervenções de reabilitação, por exemplo] -, 2% ao Sistema de Mobilidade do Mondego" e 5% no âmbito de quadros financeiros comunitários [QCA 21-27], acrescenta a entidade.

No global, os valores aplicados na infraestrutura ferroviária nacional resultaram numa taxa média de execução dos investimentos de 61,3%, cerca de 9 pontos percentuais abaixo das taxas de execução de cerca de 70% que se registaram em 2019 e 2020, "sendo que a taxa de execução dos investimentos no PNI 2030 foi particularmente reduzida (25,5%), o que pode indiciar desde já futuros atrasos no desenvolvimento deste programa", alerta a AMT.

No mesmo documento, a entidade liderada por Ana Paula Vitorino revela que no ano passado a taxa de execução no PNI2030 foi de 25,5%, no Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) de 107,5% e em "Outros Investimentos" foi de 37%.

Face aos valores totais previstos, "no PNI 2030 até ao final de 2023 apenas se executou 1%, e no Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) 47%", lê-se no mesmo relatório. No entanto, lembra que a execução dos investimentos do PNI 2030 só teve início no ano de 2021.