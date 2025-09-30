Taxa de inflação abranda para 2,4% em setembro

Comparativamente com o mês anterior, a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido 0,9% (-0,2% em agosto e 1,3% em setembro de 2024), indicou o INE na síntese estatística.

O indicador de inflação subjacente - o índice total excluindo os produtos alimentares não transformados e energéticos -- terá registado uma variação de 2%, uma taxa inferior em 0,4 pontos percentuais à do mês anterior.

Já a variação do índice relativo aos produtos energéticos foi de 0,3% (-0,2% em agosto) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados ter-se-á mantido nos 7%.