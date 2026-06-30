Taxa de inflação abranda para 3,2% em junho

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) também terá registado, em junho, uma taxa de variação homóloga de 2,5%, 0,3 pontos percentuais acima do verificado em maio.



Segundo o INE, os preços da energia estão 9% mais altos do que há um ano, mas houve uma desaceleração face ao mês passado.

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de junho serão publicados pelo INE em 10 de julho.





(com Lusa)







, refere o INE.TambémFace ao mês anterior, a variação do IPC terá sido 0,1% em junho (0,2% em maio e 0,1% em junho de 2025), estimando-se uma variação média nos últimos 12 meses de 2,6% (2,5% no mês anterior).Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite uma melhor comparação com outros países, terá registado uma variação homóloga de 3,1%, idêntica ao mês precedente.