Economia
Taxa de inflação abranda para 3,2% em junho
A taxa de inflação abrandou ligeiramente para 3,2% em junho, em termos homólogos, contra 3,3% no mês anterior, segundo a estimativa rápida divulgada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.
"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 3,2% em junho de 2026, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais à observada no mês anterior", refere o INE.
Também desacelerou o aumento do preço dos alimentos frescos, como carne, peixe, fruta e legumes. A taxa de inflação para estes produtos passou de 5,7% para 5,2.
Face ao mês anterior, a variação do IPC terá sido 0,1% em junho (0,2% em maio e 0,1% em junho de 2025), estimando-se uma variação média nos últimos 12 meses de 2,6% (2,5% no mês anterior).
Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite uma melhor comparação com outros países, terá registado uma variação homóloga de 3,1%, idêntica ao mês precedente.
O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) também terá registado, em junho, uma taxa de variação homóloga de 2,5%, 0,3 pontos percentuais acima do verificado em maio.
Segundo o INE, os preços da energia estão 9% mais altos do que há um ano, mas houve uma desaceleração face ao mês passado.
Segundo o INE, os preços da energia estão 9% mais altos do que há um ano, mas houve uma desaceleração face ao mês passado.
Também desacelerou o aumento do preço dos alimentos frescos, como carne, peixe, fruta e legumes. A taxa de inflação para estes produtos passou de 5,7% para 5,2.
Face ao mês anterior, a variação do IPC terá sido 0,1% em junho (0,2% em maio e 0,1% em junho de 2025), estimando-se uma variação média nos últimos 12 meses de 2,6% (2,5% no mês anterior).
Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite uma melhor comparação com outros países, terá registado uma variação homóloga de 3,1%, idêntica ao mês precedente.
Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de junho serão publicados pelo INE em 10 de julho.
(com Lusa)