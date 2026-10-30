Taxa de inflação acelera para 3,8% em outubro

A inflação tem sido impulsionada pela subida nos preços dos combustíveis, sendo que a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 17,4% (15,3% no mês anterior).





Já o índice referente aos produtos alimentares não transformados fixou-se em 3,7%, o mesmo do que em setembro.





Comparativamente com o mês anterior, a variação do valor da inflação terá sido 0,2% (1,2% em setembro e nula em outubro de 2025).

