Economia
Taxa de inflação acelera para 3,8% em outubro
A taxa de inflação situou-se nos 3,8% em outubro, face a 3,6% em setembro, segundo a estimativa rápida divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Ou seja, é uma taxa superior em 0,2 pontos percentuais à observada no mês anterior.
A inflação tem sido impulsionada pela subida nos preços dos combustíveis, sendo que a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 17,4% (15,3% no mês anterior).
Já o índice referente aos produtos alimentares não transformados fixou-se em 3,7%, o mesmo do que em setembro.
Comparativamente com o mês anterior, a variação do valor da inflação terá sido 0,2% (1,2% em setembro e nula em outubro de 2025).
Estima-se uma variação média nos últimos doze meses de 2,9% (2,8% no mês anterior).
O INE publica também dados referentes ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), que permite comparações com outros países europeus, tendo registado uma variação homóloga de 3,9%, o que compara com 3,6% em setembro.
Esta é uma estimativa rápida do valor de inflação. Os dados definitivos do mês de outubro serão publicados no próximo dia 11 de novembro.