Taxa de inflação da zona euro abranda para 2,4% em fevereiro

Analisando as principais componentes da inflação da zona euro, o serviço estatístico europeu prevê que o setor dos serviços apresente a taxa homóloga mais elevada em fevereiro (3,7%, em comparação com 3,9% em janeiro), seguido dos produtos alimentares, álcool e tabaco (2,7%, face aos 2,3% em janeiro), dos produtos industriais não energéticos (0,6%, em comparação com 0,5% em janeiro) e da energia (0,2%, face aos 1,9% em janeiro).

A inflação subjacente, que exclui os elementos mais voláteis como álcool e produtos alimentares processados, é estimada em 2,6% em fevereiro, abaixo dos 2,7% de janeiro e dos 3,1% do mês homólogo.