Taxa de inflação da zona euro estimada em 2% em julho

De acordo com o serviço de estatística da União Europeia, analisando as principais componentes da inflação da área do euro, estima-se que os produtos alimentares, álcool e tabaco apresentem a taxa homóloga mais elevada em julho (3,3%, em comparação com 3,1% em junho), seguidos dos serviços (3,1%, face a 3,3% em junho), dos produtos industriais não energéticos (0,8%, contra 0,5% em junho) e da energia (-2,5%, face aos -2,6% em junho).

Entre os países da zona euro, as maiores taxas de inflação homóloga em julho - medidas pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - são apontadas na Estónia (5,6%), Croácia e Eslováquia (4,5% ambas) e Letónia (3,9%).

França (0,9%), Chipre (1,1%) e Irlanda (1,6%) apresentam as taxas mais baixas.

Em Portugal, a taxa de inflação medida pelo IHPC é estimada em 2,5%, em julho.