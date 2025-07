Taxa de inflação da zona euro estimada em 2,0% em junho

Segundo o serviço de estatística da União Europeia, analisando as principais componentes da inflação da área do euro, espera-se que os serviços apresentem a taxa anual mais elevada em junho (3,3%, em comparação com 3,2% em maio), seguidos pelos produtos alimentares, álcool e tabaco (3,1%, face aos 3,2% em maio), bens industriais não energéticos (0,5% em comparação com 0,6% em maio) e energia (-2,7%, que se comparam com -3,6% em maio).

A inflação subjacente, que exclui produtos com preços mais voláteis como alimentos não transformados e energia, é estimada em 2,3%, estável face a maio e abaixo dos 2,9% de junho de 2024.

Entre os países da moeda única, as taxas de inflação mais altas -- medidas pelo Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (IPHC) - são estimadas na Estónia (5,0%), Eslováquia (4,6%) e Letónia (4,0%).

As taxas mais baixas, por outro lado, deverão ser registadas em Chipre (0,5%), França (0,8%) e na Irlanda (-1,6%).

Para Portugal, o Eurostat estima uma taxa de inflação anual medida pelo IHPC de 2,1% em junho, um recuo na comparação com o mês homólogo (3,1%) e acima dos 1,7% registados em maio.