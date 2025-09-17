Taxa de inflação da zona euro revista em baixa para 2,0% em agosto

Na área do euro, o serviço estatístico europeu reviu em menos 0,1 pontos percentuais, para 2,0% a taxa de inflação anual, que se mantém assim estável face a julho e abaixo dos 2,2% registados em agosto de 2024.

No conjunto dos 27 Estados-membros, a inflação anual manteve-se também estável nos 2,4% em comparação com julho e com agosto de 2024.