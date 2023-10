Taxa de inflação em Portugal regista queda acentuada em outubro

A taxa de inflação já tinha caído de Agosto para Setembro e agora volta a registar nova diminuição.





Esta descida pode significar uma boa notícia, para os portugueses, ainda que a longo prazo, isto porque se o comportamento económico se mantiver assim, bem como em toda a zona euro, as directrizes do Banco Central Europeu, relativamente às taxas de juro podem mudar de sentido, explica o economista Pedro Brinca, da Universidade Nova de Lisboa.Quanto ao desempenho da economia, o INE dá conta de um crescimento de 1,9 por cento entre julho e setembro, em comparação com o mesmo período do ano passado.Já em relação ao trimestre anterior, o PIB nacional registou uma ligeira contração de 0,2 por cento.