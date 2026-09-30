Taxa de inflação em setembro sobe para 3,6%, levada pelo preço dos combustíveis

A variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 15,4% (12,2% no mês anterior) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 3,6% (3,4% em agosto), de acordo com o INE, Institurto Nacional de Estatística.





"A aceleração é explicada em grande medida pelo aumento do preço dos combustíveis", refere o instituto.







O aumento da inflação era já esperado, dado o aumento do preço dos combustíveis.

O indicador de inflação excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos terá registado uma variação de 2,7%, taxa superior em 0,1 p.p. à do mês precedente.





Estima-se uma variação média nos últimos doze meses de 2,8% (2,7% no mês anterior).





Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de setembro serão publicados pelo INE em 13 de outubro.

