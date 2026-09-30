Economia
Taxa de inflação em setembro sobe para 3,6%, levada pelo preço dos combustíveis
A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 3,6% em setembro de 2026, taxa superior em 0,3 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior, refere o INE. A culpa é, em grande medida, do aumento do preço dos combustíveis.
A variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 15,4% (12,2% no mês anterior) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 3,6% (3,4% em agosto), de acordo com o INE, Institurto Nacional de Estatística.
"A aceleração é explicada em grande medida pelo aumento do preço dos combustíveis", refere o instituto.
O aumento da inflação era já esperado, dado o aumento do preço dos combustíveis.
O indicador de inflação excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos terá registado uma variação de 2,7%, taxa superior em 0,1 p.p. à do mês precedente.
Estima-se uma variação média nos últimos doze meses de 2,8% (2,7% no mês anterior).
Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de setembro serão publicados pelo INE em 13 de outubro.