Taxa de inflação homóloga nos EUA fixa-se nos 3% em janeiro

Os números foram divulgados hoje pelo departamento do Trabalho dos Estados Unidos, que também anunciou que a inflação subjacente nos EUA também subiu em janeiro, para 3,3%.

Os analistas esperavam uma desaceleração da inflação homóloga para 2,8% em janeiro e também um abrandamento da inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis da alimentação e da energia.

Os preços que mais subiram em janeiro foram os dos seguros automóveis, dos veículos de ocasião, do lazer, dos cuidados médicos e dos bilhetes de avião.

A Reserva Federal dos EUA (Fed) defendeu, na última reunião em 29 de janeiro, que não se devia apressar a descer as principais taxas de juro diretoras, sobretudo na ausência nos EUA de sinais de fraqueza do mercado laboral.

Para guiar a sua política monetária, a Fed privilegia uma outra medida da inflação, o índice PCE, publicado no fim do mês, que também subiu recentemente (para 2,6% em dezembro em termos homólogos).

O objetivo da Fed é de manter a inflação em 2%.

Independente do poder político, a Fed tem estado a ser pressionada para descer as taxas diretoras desde o início do mandato do Presidente Donald Trump.