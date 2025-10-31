Taxa de inflação na zona euro avança ligeiramente para 2,1% em outubro face a 2024

Dados hoje publicados pelo Eurostat indicam que a inflação anual da zona euro (medida pelo índice harmonizado de preços no consumidor) deverá situar-se em 2,1% em outubro de 2025, pouco acima dos 2% do mesmo mês do ano passado, mas abaixo dos 2,2% registados em setembro deste ano.

De acordo com o gabinete estatístico comunitário, a contribuir para a inflação do euro neste mês face ao anterior estão os serviços que têm a taxa anual mais elevada em outubro (3,4%, em comparação com 3,2% em setembro), seguidos pelos produtos alimentares, álcool e tabaco (2,5%, em comparação com 3,0% em setembro), bens industriais não energéticos (0,6%, em comparação com 0,8% em setembro) e energia (-1,0%, em comparação com -0,4% em setembro).

A estimativa rápida do Eurostat para Portugal é que a taxa de inflação seja de 2% em outubro deste ano, abaixo dos 2,6% do mesmo mês de 2024, mas ligeiramente acima dos 1,9% de setembro de 2025.

O Banco Central Europeu tem como meta uma inflação de 2% a médio prazo com vista à estabilidade dos preços para garantir o poder de comprar e a confiança na área da moeda única.