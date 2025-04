Taxa de inflação nos EUA abranda para 2,4% em março

Em fevereiro, a taxa de inflação homóloga tinha ficado em 2,8% e agora os analistas esperavam um abrandamento para 2,6%.

Na comparação mensal feita de forma ajustada sazonalmente, o Índice de Preços no Consumidor recuou pela primeira vez em mais de um ano, em cerca de 0,1 pontos percentuais (p.p.).

Os dados hoje divulgados pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos da América inverte a expetativa dos analistas, que antecipava uma subida de 0,1 p.p.

Para esta redução contribuíram, em parte, a queda dos preços dos combustíveis, que desceram 9,8% no espaço de um ano e 6,3% em março.

Em relação à inflação subjacente, que exclui os preços da alimentação e da energia por serem mais voláteis, voltou a haver uma desaceleração, para 0,1%, contra 0,2% em fevereiro.

Em termos homólogos, a inflação subjacente atingiu o valor mais baixo no espaço de um ano, recuando de 3,8% em março de 2024 para 2,8% em março deste ano.

A maioria dos economistas e analistas espera ver os preços começarem a subir no mercado interno dos Estados Unidos, com as tarifas anunciadas pelo Presidente do país, Donald Trump, e que ainda não tinham entrado em vigor em março.