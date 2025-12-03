Taxa de juro de renegociações e novos créditos à habitação recua em outubro para 2,85%

De acordo com os dados do supervisor bancário, a taxa de juro média das novas operações de crédito à habitação passou de 2,86% em setembro para 2,85% em outubro.

"Esta descida ocorreu exclusivamente nos contratos renegociados, cuja taxa média recuou 0,04 p.p., para 2,88%", refere o banco central, que aponta que nos novos contratos a taxa se manteve em 2,84%.

Ao longo dos primeiros dez meses deste ano, a redução acumulada da taxa de juro média das novas operações deste tipo de crédito foi de 0,38 p.p.

No conjunto dos países da área do euro, a taxa de juro média das novas operações de empréstimos à habitação diminuiu 0,02 p.p. para 3,30%, tendo Portugal apresentado a quinta taxa de juro média mais baixa, refere o BdP.

Já a prestação média mensal do `stock` de empréstimos à habitação aumentou um euro face a setembro, para 414 euros.

A taxa fixa apresentava a maior taxa de juro entre as novas operações (3,42%, -0,04 p.p.), seguindo-se a taxa variável (2,83%, +0,01 p.p.) e a taxa mista (2,75%, igual ao mês anterior).

A Euribor a 12 meses, que foi a mais utilizada durante quase dois anos, até abril, representou, em outubro, 35,6% do montante das novas operações com taxa variável, enquanto a Euribor a três meses subiu para 5,7%. As operações com Euribor a seis meses representaram mais de metade (55,6%).

Em termos do `stock` total de empréstimos à habitação, a Euribor a seis meses representava 38,5%, a Euribor a 12 meses 31,8% e a três meses 25,2%.

A taxa mista manteve-se como a preferida nos novos contratos, com 72,6%, seguindo-se a taxa variável, com 23,9%, e a fixa com 3,5%.