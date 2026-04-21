Taxa de juro no crédito à habitação sobe em março pela primeira vez em mais de dois anos

(em atualização)

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, trata-se da primeira subida desde janeiro de 2024, interrompendo um ciclo de 25 meses consecutivos de quebra da taxa de juro implícita nos contratos de crédito à habitação, que reflete a relação entre os juros totais vencidos num determinado mês e o capital em dívida no início desse período antes de amortização.

Nos contratos celebrados nos últimos 3 meses, o valor médio da prestação aumentou 5 euros, para 700 euros, verificando-se uma subida de 15,9% em termos homólogos.

A prestação relativa a juros representou 48,8% da prestação média.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro desceu de 2,871% em fevereiro para 2,830% em março.

A prestação média fixou-se em 402 euros, 5 euros acima do mês anterior e mais 4 euros que em março de 2025.

O capital médio em dívida para a totalidade dos créditos à habitação aumentou 584 euros, atingindo 77 078 euros.