Taxa de poupança das famílias cai para 10,9% em 2021

De acordo com os dados do INE, no final do ano passado, por cada 100 euros disponíveis, as famílias poupavam cerca de 10,9 euros.

"Este desempenho foi consequência do aumento em 2,3% do consumo privado (variação de 1,1% no trimestre anterior), superior ao crescimento do rendimento disponível (1,4%)", revela a nota do organismo de estatística.