Taxa de poupança das famílias cai para 5,9% do rendimento disponível

A taxa de poupança das famílias caiu para 5,9% do rendimento disponível no segundo trimestre do ano. Esta taxa de poupança é a mais baixa desde setembro de 2017. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a queda reflete o aumento de 2,7% do consumo privado.